ГПУ повідомила про підозру голові Апеляційного суду Києва (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

Шокін також ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення Чернушенка від посади.

Крім того, наголошується, що Генпрокуратурою наразі вже повідомлено Чернушенку про підозру у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) та ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудних судових рішень) КК України.

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Зазначається, що прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного втручання службовими особами Апеляційного суду Києва в роботу автоматизованої системи документообігу цього суду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 376-1 КК України та постановлення завідомо неправосудних судових рішень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Повідомляється, що санкція ч. 2 ст. 375 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років; санкція ч. 2 ст. 376-1 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.

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Як повідомляв УНІАН, 22 червня Шокін заявив про намір внести наступного дня до Верховної Ради подання на зняття суддівської недоторканності, затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Чернушенка.

За даними прес-служби Генпрокуратури, Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного втручання службовими особами Апеляційного суду Києва в роботу автоматизованої системи документообігу цього суду.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 19 червня Генпрокуратурою спільно з СБУ проведено обшук приміщень Апеляційного суду Києва.

«За результатами обшуку було вилучено грошові кошти, сервери і комп’ютерне обладнання, на якому знаходиться база автоматизованої системи документообігу суду, а також встановлені систематичні факти незаконного втручання в автоматизовані системи суду з боку службових осіб суду, у тому числі суддів», - пояснили в ГПУ.