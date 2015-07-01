Проект змін до Конституції не передбачає особливого статусу Донбасу - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації проекту змін до Конституції України в частині децентралізації.

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"До речі, проект змін до Конституції не передбачає ніякого особливого статусу Донбасу... Проект припускає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, що визначається окремим законом", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко обіцяє сьогодні, 1 липня, до кінця дня надіслати на розгляд парламенту зміни до Конституції в частині децентралізації.