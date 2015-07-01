Проект змін до Конституції не передбачає особливого статусу Донбасу - Порошенко
Президент України Петро Порошенко наголошує, що проект змін до Конституції не передбачає особливого статусу Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації проекту змін до Конституції України в частині децентралізації.
Читайте такожПорошенко: Децентралізація не означає послаблення центральної влади у питаннях оборони та зовнішньої політики
"До речі, проект змін до Конституції не передбачає ніякого особливого статусу Донбасу... Проект припускає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, що визначається окремим законом", - сказав президент.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко обіцяє сьогодні, 1 липня, до кінця дня надіслати на розгляд парламенту зміни до Конституції в частині децентралізації.