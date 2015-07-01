Президент обіцяє до кінця дня передати Раді зміни до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації проекту змін до Конституції України у частині децентралізації.

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За словами президента, йому щойно надійшли пропозиції змін до Конституції, які передав голова Конституційної комісії, голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

Порошенко сказав: "Я сьогодні до кінця дня без будь-яких змін, сподіваюся, оформлю як проект відповідного закону, і сьогодні він буде надісланий на розгляд Верховної Ради".

Президент наголосив, що є лише суб'єктом подання, а "справжніми авторами є дві високоповажні комісії".

За його словами, першою є Конституційна комісія, яка розробила проект змін, а другою - Венеціанська комісія, яка "зробила дуже професійні експертні висновки, схваливши проект Конституції".

Як повідомляв УНІАН, Венеціанська комісія позитивно оцінила зміни до Конституції щодо децентралізації.