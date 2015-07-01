Ципрас: Греція вже отримала кращі пропозиції від кредиторів, але референдум відбудеться

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас у своєму зверненні до грецького народу, повідомляє Європейська правда за інформацією The Guardian.

"Греція залишається за столом переговорів. Після оголошення референдуму ми отримали кращі пропозиції", - відзначив він.

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Водночас він підтвердив, що референдум щодо пропозицій кредиторів відбудеться в неділю та закликав населення Греції голосувати проти.

Як підкреслив Ципрас, "ні" на референдумі не означатиме вихід Греції з єврозони, а має на меті тиск на кредиторів задля угоди за кращих умов.

"Ні" означає сильний тиск задля угоди соціальної справедливості, яка каратиме (тих, хто просуває) корупцію", -зауважив прем'єр Греції.

"Ті, хто кажуть, що у нас є таємний план з виведення Греції з єврозони, обманюють", -наголосив він.

За словами Ципраса, "ні" на референдумі означатиме "повернення до європейських цінностей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Греції можуть скасувати референдум щодо пропозицій кредиторів.

Водночас, ЗМІ з посиланням на лист Ципраса главам Єврокомісії, ЄЦБ та МВФ повідомляли, що уряд Греції погодився прийняти останні пропозиції міжнародних кредиторів за умови внесення незначних змін.