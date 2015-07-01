Ципрас: Греція вже отримала кращі пропозиції від кредиторів, але референдум відбудеться

18:53, 01 липня 2015
Політика
791 0

Греція отримала кращі пропозиції від кредиторів, проте запланований на неділю референдум все ж відбудеться.

REUTERS

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас у своєму зверненні до грецького народу, повідомляє Європейська правда за інформацією The Guardian.

"Греція залишається за столом переговорів. Після оголошення референдуму ми отримали кращі пропозиції", - відзначив він.

Читайте такожГреція підтвердила, що не зможе виплатити борги МВФ

Водночас він підтвердив, що референдум щодо пропозицій кредиторів відбудеться в неділю та закликав населення Греції голосувати проти.

Як підкреслив Ципрас, "ні" на референдумі не означатиме вихід Греції з єврозони, а має на меті тиск на кредиторів задля угоди за кращих умов.

"Ні" означає сильний тиск задля угоди соціальної справедливості, яка каратиме (тих, хто просуває) корупцію",  -зауважив прем'єр Греції.

"Ті, хто кажуть, що у нас є таємний план з виведення Греції з єврозони, обманюють",  -наголосив він.

За словами Ципраса, "ні" на референдумі означатиме "повернення до європейських цінностей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Греції можуть скасувати референдум щодо пропозицій кредиторів.

Водночас, ЗМІ з посиланням на лист Ципраса главам Єврокомісії, ЄЦБ та МВФ повідомляли, що уряд Греції погодився прийняти останні пропозиції міжнародних кредиторів за умови внесення незначних змін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter