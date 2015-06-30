Ципрас натякнув на свою відставку в разі згоди греків на допомогу від ЄС

Про це він заявив в ефірі одного з грецьких телеканалів, передає Reuters.

За словами очільника грецького уряду, його кабінет однозначно виступає проти вимог кредиторів, однак поважатиме вибір грецького народу.

За словами Ципраса, його команда не буде серед виконавців такого рішення народу. Згоду з вимогами кредиторів він прирівняв до бажання грецького народу "мати приниженого прем'єр-міністра". "Але я таким не буду", - додав очільник уряду Греції.

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Як повідомлялося, Афіни не зможуть сплатити Міжнародному валютному фонду частину боргу обсягом у 1,6 мільярда євро, термін виплати якого припадає на вівторок, 30 червня. Таким чином Греція може стати першою серед індустріально розвинених країн світу, яка не в змозі вчасно розрахуватися із боргами перед МВФ.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило довгостроковий рейтинг Греції на один ступінь — з CCC до CCC - з негативним прогнозом.