Джемілєв озвучив дату внесення до Ради законопроекту про статус кримськотатарського народу

Про це народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка», уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив у коментарі журналістам, поінформували УНІАН у прес-службі БПП.

За словами депутата, за участю фахівців Управління верховного комісара ООН у справах біженців і ОБСЄ завершується підготовка законопроекту про статус кримськотатарського народу, який потім планується передати на розгляд Верховної Ради.

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14-15 липня у столиці України відбудеться Семінар технічних консультацій і напрацювань остаточних норм законодавчого забезпечення прав корінних народів України. Зокрема, йтиметься про законопроект щодо статусу кримськотатарського народу.

«Цей семінар – фінальна стадія підготовки законопроектів. За результатами двох днів плідної роботи ми отримаємо професійно розроблені документи, які будуть готові до внесення у парламент», – сказав Джемілєв.

Він також зауважив, що за підтримки Управління верховного комісара ООН у справах біженців в консультаціях візьмуть участь європейські експерти і фахівці з питань корінних народів та представники ОБСЄ. Крім того, очікується участь Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Головного юридичного і Головного науково-експертного управлінь Апарату українського парламенту.