Чубаров: окупаційна влада Криму знищила структури самоврядування кримських татар

Про це заявив голова Меджлісу кримських татар, народний депутат Рефат Чубаров. "Окупаційна влада Криму здійснює нову тактику по всіх таких пам’ятних датах, де люди хотіли б разом їх проводити, відзначати. Вони дають відмови, якщо ці запити йдуть від Меджлісу кримськотатарського народу або від громадських організацій, які наближені до Меджлісу. Нам відмовили у проведенні масових заходів, пов’язаних з Днем кримськотатарського прапора. Одночасно, окупаційна влада дала доручення створеним нею двом кримськотатарським організаціям проводити такі масові заходи. Туди зараз вони намагаються залучити, як вони кажуть, максимальну кількість людей. Отже, у цей день, 26 червня, одних будуть намагатися вивести на площу, щоб показати, що вони святкують День кримськотатарського прапору за сценарієм окупаційної влади, але я знаю, що переважна більшість кримських татар знову будуть бойкотувати такі заходи, будуть шукати інші форми святкування такого для нас важливого дня", – сказав Рефат Чубаров.

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На запитання журналістів, якщо цей день будуть все-таки відзначати, якщо кримськотатарська символіка буде присутня – нехай на провладних акціях – чи можна вважати це позитивним знаком для кримських татар? – голова Меджлісу кримських татар відповів: "Це можна було б так вважати, якщо б не знати ту окупаційну владу. Вони ніколи не дозволять вам… Тим більш вони не будуть допомагати вам проводити заходи, які би відповідали вашому духу, вашому баченню, вашій ментальності. Вони обов’язково це ще обладнають своїми символами або портретами таких людей, яких би ви в жодному разі не хотіли би бачити. Це будуть портрети Путіна, це будуть прапори Російської Федерації, тобто країни-агресора, яка прийшла на кримську землю. Вони намагаються зараз використати все для того, щоб закріпити своє. Так було і за радянських часів", – підкреслив Рефат Чубаров.

"Окупаційна влада суттєво зменшила можливості виборних органів кримських татар, включаючи місцеві меджліси. Вона поставила людей у такі межі, де багато питань не можна публічно оголошувати і намагатися разом вирішувати", - голова Меджлісу.

"Але говорити, що вони нас розчавили, так теж не можна, оскільки наші колеги, члени місцевих меджлісів, знаходять такі форми роботи з людьми, щоб зберегти їхню єдність, їхній дух. Якщо хтось хотів би сказати, що кримські татари вже скорилися, то вони мали би тоді показати, що кримські татари сотнями, тисячами, вони разом із владою в усіх сферах, починаючи від управління і завершуючи якимось публічними заходами", – резюмував народний депутат.