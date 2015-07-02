Рада ввела електронні петиції для звернень громадян

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект (№2299), внесений президентом, підтримали 288 народних депутатів із 354, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом запроваджується механізм подання звернень в електронній формі, а також такий новий інструмент звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та до органів місцевого самоврядування, як електронна петиція.

Електронні петиції подаються через офіційні веб-сайти відповідних органів або веб-сайти громадських об'єднань.

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім'я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції. На веб-сайті відповідного органу або громадського об'єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

Читайте такожВ Україні хочуть запровадити електронне декларування майна для держслужбовців

Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Для створення електронної петиції до президента, ВР, Кабміну, органу місцевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті адресата або на веб-сайті громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій протягом 2 робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

На офіційному веб-сайті відповідного органу або веб-сайті громадського об'єднання зазначаються дата початку збору підписів та інформація про загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію.

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього закону.

Електронна петиція, адресована, відповідно, президентові України, ВР, Кабміну розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 25 тис. підписів громадян протягом не більше 3 місяців з дня оприлюднення петиції.

Читайте такожВР пропонують дозволити українцям ініціювати законопроекти через інтернет-петиції

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об'єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об'єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об'єднання.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, до якого вона надсилалася, не пізніш як через 3 робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об'єднання - не пізніш як через 2 робочі дні після отримання такої петиції.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті президентом України - стосовно електронної петиції, адресованої президенту, головою ВРУ - стосовно електронної петиції, адресованої парламенту, прем'єр-міністром України - стосовно електронної петиції, адресованої Кабміну, головою відповідної місцевої ради - стосовно електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування .

У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. Президентом України, Кабінетом міністрів, народними депутатами за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Верховної Ради законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.