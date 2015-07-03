У Держдумі запропонували покарати Фінляндію санкціями через Наришкіна

Про це повідомляють РИА Новости.

Державна Дума Росії пропонує ввести санкції проти Фінляндії у відповідь на її відмову у в'їзді для російських парламентрів, які перебувають під санкціями. , в тому числі й спікеру російського парламенту Сергію Наришкіну, для участі в літній сесії ПА ОБСЄ.

Російський МЗС назвав рішення Гельсінки "відверто недружнім кроком".

Глава комітету Держдуми із закордонних справ Олексій Пушков не виключає можливість застосування щодо Фінляндії закону від 2006 року "про спеціальні економічні заходи щодо держав, які наполягають на ворожій політиці щодо РФ".

"У цьому законі прописано дуже велика кількість заходів. Тут і припинення реалізації програм співробітництва, і заборона фінансових операцій, і заборона зовнішньоекономічних операцій, припинення або зупинення дії міжнародних торгових договорів, зміна експортних і митних зборів. Тобто, він дає дуже значні важелі для того, щоб адекватно відреагувати на дії тих держав, які наполягають на ворожій політиці щодо РФ", — пояснив Пушков.

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Повідомляється, що в п'ятницю Держдума має намір прийняти заяву, в якій засуджує рішення влади Фінляндії закрити російським парламентаріям в'їзд на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ в Гельсінки й підкреслює, що "санкційні заходи щодо депутатів загрожують підривом діалогу".