Фінляндія не погодилася видати спікеру Держдуми дозвіл на в'їзд до ЄС

Фінляндія ухвалила рішення не видавати спікеру Державної думи РФ Сергію Наришкіну дозвіл на в'їзд в країну для участі в сесії Парламентської асамблеї (ПА) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка пройде 5-9 липня. Про це повідомив у середу ТАСС представник фінського МЗС Вєса Хяккінен.

Він пояснив це рішення тим, що Наришкін знаходиться в санкційному списку ЄС. Як раніше повідомляв Хяккінен, всього дозвіл на в'їзд для участі в ПА ОБСЄ не зможуть отримати шість членів російської делегації, які включені в санкційний список ЄС. До останнього часу МЗС Фінляндії вів консультації щодо можливості дозволити їм в'їзд у країну в порядку винятку.

"Можу підтвердити, що Наришкін перебуває серед тих, кому не буде дозволений в'їзд, - сказав він. - Інших прізвищ я зараз назвати не можу, але інформація про людей з санкційного списку ЄС є відкритою".

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"До того, як було прийнято остаточне рішення, ми консультувалися з іншими країнами-членами ЄС, керівництвом ЄС та ОБСЄ", - зазначив Хяккінен.

Раніше джерело в Держдумі повідомляло про плани Наришкіна взяти участь в літній сесії ПА. На даний час відносно низки російських парламентаріїв діють персональні санкції ЄС.