Раді пропонують скасувати закони про органи внутрішніх справ та Національну поліцію

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 2 липня 2015 року про прийняття в цілому законопроекту "Про органи внутрішніх справ" (№2561-П) та проект постанови про скасування рішення ВР від 2 липня про прийняття в цілому проекту закону "Про Національну поліцію" (№2822-П).

Авторами обох проектів постанов є депутати від "Блоку Петра Порошенка" Віктор Пинзеник, Віктор Чумак, Наталія Новак, Павло Різаненко та позафракційний Юрій Левченко.

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Як повідомляв УНІАН, закон "Про органи внутрішніх справ" (№2561) визначає правові та організаційні основи діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері внутрішніх справ. У систему органів внутрішніх справ входять МВС, Національна поліція, органи виконавчої влади, які реалізовують політику у сфері захисту державного кордону (Державна прикордонна служба), у сферах міграції (Державна міграційна служба), у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також Національна гвардія.

Закон "Про Національну поліцію" (№2822) визначає правові основи організації та діяльності Національної поліції та статус поліцейських.