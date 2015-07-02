Нардепи ухвалили закон про органи внутрішніх справ

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з третього разу проголосували 242 народних депутати із 296, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом визначено, що до системи органів внутрішніх справ входять: Міністерство внутрішніх справ України; Національна гвардія України; центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України (Національна поліція України; центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

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Встановлено, що МВС забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері внутрішніх справ. Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи органів внутрішніх справ, завдання та функції якого визначені Законом України "Про Національну гвардію України".

Загальна чисельність Міністерства внутрішніх справ України визначається Верховною Радою України.

Серед основних завдань МВС є забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ; визначення пріоритетних напрямів розвитку органів внутрішніх справ; інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сфері внутрішніх справ.

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ України здійснюється шляхом розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у навчальних закладах МВС без проведення конкурсу та укладення державного контракту.

Фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Органи внутрішніх справ формують та підтримують в актуальному стані інформаційні ресурси, що входять до єдиної інформаційної системи МВС.

Крім того, встановлено, що з метою запобігання, виявлення та припинення кримінальних, адміністративних правопорушень у професійній діяльності персоналу органів внутрішніх справ, а також усунення загроз його життю або здоров’ю, що виникають внаслідок учинення протиправних посягань, пов’язаних з відповідною діяльністю у складі апарату Міністерства внутрішніх справ України діє підрозділ внутрішньої безпеки. Підрозділ внутрішньої безпеки підпорядковується безпосередньо міністрові внутрішніх справ.

Згідно з законом, нагляд за дотриманням вимог законів підрозділами органів внутрішніх справ, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, виконують судові рішення в кримінальних провадженнях, а також застосовують інші заходи примусового характеру, пов’язані з обмеженням особистої свободи громадян, здійснюють органи прокуратури України.

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Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом "Про Національну поліцію". Передбачається визнати таким, що втратив чинність, Закон "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України".

Також у Прикінцевих і Перехідних положеннях закону передбачено, зокрема, що у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, в межах асигнувань, що виділяються на їхнє утримання, дозволяється вводити посади, що заміщаються військовослужбовцями, поліцейськими чи особами начальницького складу служби цивільного захисту. Перелік зазначених посад, а також порядок їхнього заміщення затверджуються МВС.