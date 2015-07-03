Саакашвілі заявив про ліквідацію двох підрозділів Одеської ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі сказав під час зустрічі з керівниками цих підрозділів. Зокрема, йдеться про управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції, а також про відділ внутрішнього аудиту.

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Заслухавши звіти керівників підрозділів про роботу за поточний рік, Саакашвілі зробив висновок, що «взагалі нічого не роблять». Він зазначив, що у доповідях відсутні конкретні факти виявлених порушень і чиновники «даремно забрали мій час».

«Розпустити за те, що ви взагалі нічого не робили... Ми будемо спиратися на громадськість, знайдемо досвідчених аудиторів, бухгалтерів та інших фахівців, які займуться цими питаннями замість недобросовісних чиновників», - заявив голова ОДА.

Саакашвілі підкреслив, що набагато більше довіряє чесним представникам громадянського суспільства, ніж кожному з доповідачів. Він сказав, що знайде кошти на оплату праці громадських діячів, і вони отримають відповідні повноваження, а головне – не дозволять ошукувати людей.

«У найближчий тиждень я пропоную одеситам назвати цих людей. Створимо комітет з 10 осіб, які будуть займатися контролем і аудитом», - заявив Саакашвілі.