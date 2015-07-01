Саакашвілі провів зустріч із міжнародними донорами для залучення інвестицій в Одеську область

23:59, 01 липня 2015
Політика
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Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі 1 липня в Києві провів зустріч із міжнародними донорами для залучення інвестицій в область.

facebook.com/SaakashviliMikheil

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні провели зустріч із міжнародними донорами. Нам потрібні гроші на дороги, і ми забезпечимо, щоб їх не вкрали...», - написав він.

Як передає кореспондент УНІАН, присутній на зустрічі посол США в Україні Джеффрі Пайєтт підтримав Саакашвілі. «Уряд Сполучених Штатів повністю підтримує губернатора Саакашвілі та його команду, й ми все зробимо, щоб вони були успішними», - сказав Пайєтт.

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Сьогодні провели зустріч з міжнародними донорами. Нам потрібні гроші на дороги і ми забезпечимо, щоб іх не вкрали, гроші...

Posted by Mikheil Saakashvili on Wednesday, July 1, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, Міхеіл Саакашвілі вважає, що бідність України суперечить законам природи, оскільки українські ресурси дозволяють їй жити на значно вищому рівні.

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