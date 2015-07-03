Мітингувальники запалили шини біля стадіону Лобановського (фото)

В ході мітингу кілька учасників акції принесли покришки до входу на стадіон і підпалили.

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Горящие покрышки на Грушевского pic.twitter.com/PIoUij8tl3 — ОстроВ (@ostro_v) July 3, 2015

Як повідомляв УНІАН, представники добровольчих батальйонів та праворадикально спрямованих громадян розпочали мітинг на площі біля стадіону імені Лобановського у Києві, вимагаючи від влади припинити "цькування" добровольчих підрозділів, які беруть участь в АТО.

В акції беруть участь близько тисячі осіб, серед яких люди у військовій формі та цивільному одязі.