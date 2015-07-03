Мітингувальники запалили шини біля стадіону Лобановського (фото)
Учасники мітингу в центрі Києва підпалили шини біля стадіону "Динамо".
В ході мітингу кілька учасників акції принесли покришки до входу на стадіон і підпалили.
Читайте також"Азов" спростував участь своїх бійців у сьогоднішньому марші з "Правим сектором" та "Айдаром"
Горящие покрышки на Грушевского pic.twitter.com/PIoUij8tl3
— ОстроВ (@ostro_v) July 3, 2015
Як повідомляв УНІАН, представники добровольчих батальйонів та праворадикально спрямованих громадян розпочали мітинг на площі біля стадіону імені Лобановського у Києві, вимагаючи від влади припинити "цькування" добровольчих підрозділів, які беруть участь в АТО.
Грушевского сейчас. Кричат : "Революция!". pic.twitter.com/YPHq4hRkws
— Ukrainian Mistress (@JuMistress) July 3, 2015
В акції беруть участь близько тисячі осіб, серед яких люди у військовій формі та цивільному одязі.
На Грушевського учасники Маршу Святослава запалили шини. pic.twitter.com/lW9GY5e4wM
— Levko Stek (@Levko_Stek) July 3, 2015