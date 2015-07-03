У центрі Києва відбувається марш за участю "Правого сектора" та "Айдару" (фоторепортаж)

У центрі Києва триває"Марш Святослава" за участю бійців батальйону "Айдар" і ДУК "Правий сектор".

Люди йдуть проїжджою частиною та тротуаром вулицею Грушевського, але не заважають при цьому руху транспорту в обидва боки. Також колону супроводжує кілька десятків співробітників правоохоронних органів.

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Як повідомлялося, за даними міліції, сьогодні ввечері в центрі столиці заплановано "Марш Святослава" за участю бійців батальйону "Айдар", ДУК "Правий сектор" і полку Нацгвардії "Азов".

В міліції повідомляли, що більше 1 тис. міліціонерів будуть забезпечувати громадський порядок під час масової акції.