Порошенко: Патрульна поліцейська служба є символом впровадження реформ в Україні
Президент України Петро Порошенко наголошує, що новостворена патрульна поліцейська служба є символом впровадження реформ в державі.
Про це він сказав на церемонії складення присяги 2 тис. співробітників столичної патрульної поліції на вірність українському народові, передає кореспондент УНІАН.
"Сьогодні ви лише приступаєте до служби, а вже кожен з вас, уявіть собі, став символом українських реформ, і від ваших перших і подальших кроків значною мірою залежить і буде залежати стан суспільства", - наголосив Порошенко.
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Президент зазначив, що головними завданнями поліцейських є не лише боротьба з порушенням законів, а важливими є також те, що вони мають "вселяти у всіх людей віру в неминучість і незворотність реформ. Віру в силу Української держави, здатної себе захистити".
"Ворог, безумовно, хоче, щоб ви схибили, щоб стали простою реінкарнацією типового українського ДАІшника, просто пересадженого на нову машину і переодягненого в іншу форму. Давайте разом продемонструємо - так не буде!", - закликав Порошенко.
Президент відзначив, що український народ вірить у поліцейських та покладає на них колосальні надії.
"Ми є свідками втілення в життя одної з наймасштабніших реформ в нашій державі. В основі цієї реформи - модель переходу від каральної до сервісної функції діяльності правоохоронних органів", - резюмував Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.
Створення служби передбачено Законом «Про Національну поліцію».
Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, а його діяльність спрямовується й координується Кабінетом міністрів через міністра внутрішніх справ.
У складі Національної поліції функціонуватимуть кримінальна поліція; патрульна поліція; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення.