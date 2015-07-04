Порошенко: Патрульна поліцейська служба є символом впровадження реформ в Україні

Про це він сказав на церемонії складення присяги 2 тис. співробітників столичної патрульної поліції на вірність українському народові, передає кореспондент УНІАН.

"Сьогодні ви лише приступаєте до служби, а вже кожен з вас, уявіть собі, став символом українських реформ, і від ваших перших і подальших кроків значною мірою залежить і буде залежати стан суспільства", - наголосив Порошенко.

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Президент зазначив, що головними завданнями поліцейських є не лише боротьба з порушенням законів, а важливими є також те, що вони мають "вселяти у всіх людей віру в неминучість і незворотність реформ. Віру в силу Української держави, здатної себе захистити".

"Ворог, безумовно, хоче, щоб ви схибили, щоб стали простою реінкарнацією типового українського ДАІшника, просто пересадженого на нову машину і переодягненого в іншу форму. Давайте разом продемонструємо - так не буде!", - закликав Порошенко.

Президент відзначив, що український народ вірить у поліцейських та покладає на них колосальні надії.

"Ми є свідками втілення в життя одної з наймасштабніших реформ в нашій державі. В основі цієї реформи - модель переходу від каральної до сервісної функції діяльності правоохоронних органів", - резюмував Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.

Створення служби передбачено Законом «Про Національну поліцію».

Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, а його діяльність спрямовується й координується Кабінетом міністрів через міністра внутрішніх справ.

У складі Національної поліції функціонуватимуть кримінальна поліція; патрульна поліція; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення.