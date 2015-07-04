Порошенко розповів про зону ризику для нових поліцейських, де "шелестять купюрами"

Президент України Петро Порошенко переконаний, що головна зона ризику перед новоствореною поліцейською патрульною службою знаходиться там, де "шелестять купюрами".

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав на церемонії складення присяги двома тисячами патрульних поліцейських на Софійській площі у столиці.

"На моє глибоке переконання, головна зона ризику у всій системі, і, на жаль, ми маємо такий досвід - не там, де свистять кулі, а там, де шелестять купюри", - наголосив Порошенко.

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Глава держави висловив переконання, що поліцейські буде притаманний професіоналізм, мужність, чесність і порядність.

Порошенко вірить, що поліцейські здатні протистояти будь-яким спокусам.

Як повідомляв УНІАН, патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.

Створення служби передбачено Законом «Про Національну поліцію».

Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, а його діяльність спрямовується й координується Кабінетом міністрів через міністра внутрішніх справ.

У складі Національної поліції функціонуватимуть кримінальна поліція; патрульна поліція; поліція охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення.