Табачник оголошений в розшук

Інформація про це розміщена на сайті МВС у розділі "особи, які переховуються від органів влади".

Згідно офіційної інформації, Табачник зник 8 червня. Йому інкримінують частину 5 статті 191 - Привласнення або розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в його віданні. Карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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Як повідомляв УНІАН, 28 травня Генеральна прокуратура України оголосила колишньому міністру освіти і науки Дмитру Табачнику підозру в привласненні або розкраданні майна.