Більшість опитаних не вірить, що Янукович консолідує українців

Більш як половина відвідувачів УНІАН-сайту вважають, що фігура Януковича в разі його обрання прем’єр-міністром не зможе об’єднати Україну, оскільки його погано сприймають у більшості регіонів країни. Чверть опитаних протилежної думки: обрання прем’єром Януковича слугуватиме чинником консолідації, бо його сприймають як лідера по всій Україні. П’ята частина гадає, що все залежатиме від його політики. Запитання на сайті УНІАН сформульоване таким чином: “Чи слугуватиме обрання Януковича прем’єром чинником єднання України?” Усього станом на 14:30 19 липня на українськомовній та російськомовній версіях сайту відповіло 1490 відвідувачів.

Відповіді розподілилися таким чином:

Ні, його погано сприйматимуть у більшості регіонів – 52,4% (524 респонденти);

Так, його сприйматимуть як лідера по всій Україні – 24,8% (370);

Усе залежатиме від його політики – 20,8% (310);

Не знаю – 0,9% (13).

Свій варіант запропонували 1,1% (16 чоловік).

Серед надісланих варіантів характерні такі:

- “ніколи”, “слугуватиме громадянській війні”, “це ілюзія”, “воно буде чинником роз’єднання та дестабілізації”, “його не сприймуть за кордоном”, “чинником ще більшого роз’єднання”, “ні, помаранчеві збісяться”, “безграмотна людина не може бути прем’єром”, “ніколи”, “це буде сором в усьому світі”, “можливе все - аж до громадянської війни”, “якщо Україна перейде на феню”;

- “обрання Януковича слугуватиме розвитку економіки держави Україна”.

Опитування триває.