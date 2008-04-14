Васюник виступив проти позиції Секретаріату Президента

Член президії політради партії “Народний Союз Наша Україна”, віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК закликає демократичну коаліцію внести зміни до законодавства щодо проведення виборів мера Києва у два тури.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі І.ВАСЮНИКА до демкоаліції у Верховній Раді України.

За словами І.ВАСЮНИКА, останнім часом стає все гострішою дискусія щодо участі демократичних сил у виборах Київського міського голови та формату їх проведення.

“Однак у запалі цієї дискусії ми забули дати відповідь суспільству на два ключові питання: чи вибори в їх теперішньому вигляді дадуть можливість обрати владу, яка відповідає вимогам часу та справедливим очікуванням киян? І чи зробили ми все для того, щоб влада у столиці була справді легітимною?”, - зауважив член президії політради НСНУ.

На його думку, відповіді на обидва питання на сьогодні є негативні. Однак він переконаний, що є час і можливості для виправлення ситуації.

І.ВАСЮНИК переконаний, що вибори Київського міського голови можна буде вважати демократичними лише у випадку, якщо будуть створені умови для вільної та чесної конкуренції кандидатів і їхніх програм; для людей треба забезпечити можливість зробити усвідомлений, позитивний вибір.

Крім того, міський голова має заручитися підтримкою більшості виборців. Тільки тоді він буде справді легітимним.

І.ВАСЮНИК вважає, що досягнути цього за збереження нинішньої системи виборів в один тур неможливо, тому він звертається із пропозицією невідкладно зробити все необхідне для того, щоб вибори Київського міського голови відбувались у два тури.

На думку І.ВАСЮНИКА, ухваливши відповідні зміни до законодавства, коаліція захистить права та інтереси киян, зніме гостроту питання єдиного кандидата від демократичних сил, і, в кінцевому підсумку, отримає легітимну владу у столиці України.

Як повідомляв УНІАН, керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА критикував прем`єра Юлію ТИМОШЕНКО за ідею проведення виборів столичного мера у два тури: “Україні хочуть нав`язати рудиментарну радянську модель обрання місцевої влади, якої немає у жодній демократичній державі світу”.