Балога підозрює, що Тимошенко хоче очолити земельну мафію?

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що земельні рішення Кабінету Міністрів та “все очевидніша співпраця” Блоку Юлії Тимошенко з опозиційною Партією регіонів недвозначно свідчать про взятий лідером БЮТ курс на руйнування парламентської більшості та відкритий конфлікт із Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

На переконання В.БАЛОГИ, суспільство має знати справжні мотиви останніх кроків, здійснених урядом і фракцією БЮТ у Верховній Раді.

«Відверто корисливі, грубо прагматичні дії команди Ю.ТИМОШЕНКО маскуються красивими і пафосними фразами про єдність, демократію та боротьбу з корупцією”, - заявляє В.БАЛОГА.

Однак, за його словами, “насправді створюються політичні та бізнесові схеми, які мають забезпечити монопольне становище БЮТ і її верхівки на політичній арені, у владі, в економіці. Проводяться тіньові оборудки та укладаються таємні домовленості, які мають забезпечити владну та фінансову міць цієї політичної сили. У хід пущено весь арсенал засобів, дуже часто сумнівних з точки зору закону та моралі».

Як заявляє керівник президентського Секретаріату, саме через “егоїстичну позицію” БЮТ провалено ідею підтримки єдиного кандидата на виборах міського голови Києва.

За словами В.БАЛОГИ, «біло-сердечні» з незрозумілих причин переконані, що саме вони користуються найширшою підтримкою в столиці і саме їхній висуванець здобуде найбільшу кількість голосів киян, а протилежні думки партнерів з демократичного табору до уваги навіть не бралися. Тому, на переконання глави Секретаріату, “тільки на БЮТ лежить вся вина за поховану під тягарем його амбіцій ініціативу про єдиного демократичного кандидата”.

При цьому В.БАЛОГА нагадав, що БЮТ “активно пропагує суто політтехнологічний хід - вибори столичного голови у два тури”. Таким чином “Україні хочуть нав`язати рудиментарну радянську модель обрання місцевої влади, якої немає у жодній демократичній державі світу”, - заявив керівник Секретаріату Президента, додавши, що “заради досягнення своєї корпоративної мети БЮТ готовий відкинути нашу країну на десятиліття назад”.

В.БАЛОГА звернув увагу, що БЮТ “у прагненні забезпечити собі нероздільне домінуюче становище у владі, вже не криючись виступає в союзі з позакоаліційними силами”. Він нагадав, що депутати БЮТ голосували разом із депутатами від Партії регіонів за “неконституційний” Закон «Про Кабінет Міністрів» та закон про тендерні закупівлі, який зберігав злочинний механізм розкрадання державних коштів на мільярди гривень. Нерідко, за словами В.БАЛОГИ, “партнерами БЮТ виступають комуністи, які далеко не безкорисливо допомагають протягти необхідні рішення”.

«Є свіжі приклади, ганьбу яких ще не встигли вкрити лаком із милозвучних, але брехливих заяв. Депутати від БЮТ голосували за вчорашнє звернення Верховної Ради до Президента, яке по суті пропонує залишити суддею Конституційного Суду людину, заплямовану корупційними зловживаннями. Стало очевидним, наскільки глибоко гасла боротьби з корупцією розходяться з практичними діями», вважає В.БАЛОГА.

За його словами, разом із Партією регіонів БЮТ хоче створити і очолити парламентську комісію з опрацювання змін до Конституції. При цьому, підкреслює глава Секретаріату, “зухвало нехтується різкий протест партнера по демократичній коаліції - блоку «Наша Україна - Народна самооборона». «У своєму бажанні підігнати під свої інтереси ще й Основний закон БЮТ іде на всілякі, навіть збочені, союзи, і бере собі в подільники тих, кого задля приходу до влади ще зовсім недавно нищівно критикував», - вказав глава Секретаріату.

В.БАЛОГА також заявив про намагання Кабінету Міністрів під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО “створити масштабну комбінацію з торгівлі землею, для чого було розроблено урядову постанову про проведення земельних аукціонів”. “Президент своїм Указом зупинив дію цього документа, який суперечить законодавству та формує величезне поле для багатомільярдних зловживань. За змістом і способами земельні аукціони, які пропонував проводити Кабінет Міністрів, тотожні корупційним тендерним закупівлям”, - стверджує В.БАЛОГА.

«Немає нічого дивного в тому, що Кабмін приймає постанову про аукціони з продажу землі, а прем`єр-міністр говорить про існування земельної мафії. Можна припустити, що керівник уряду просто хоче цю мафію очолити. В її розпорядженні є й інструмент у вигляді Державного агентства земельних ресурсів. Його очолює ставленик БЮТ Володимир ВОЄВОДІН - близький друг і бізнес-колега сумновідомого бютівського землевласника, народного депутата Богдана ГУБСЬКОГО”, - зазначив В.БАЛОГА. За його даними, Кабінет Міністрів через це агентство “намагається створити механізм ручного перерозподілу землі. Кому це вигідно? Відповідь на це питання зрозуміла».

Керівник Секретаріату відзначив, що у земельних питаннях уряд фактично перебрав повноваження місцевого самоврядування. Органи влади в регіонах, обрані місцевими громадами, не можуть приймати жодних рішень щодо продажу землі, зазначив він, додавши, що це призводить до значного скорочення інвестицій, зменшенні капіталовкладень в основні фонди. “Втрати від такої урядової політики обраховуються цифрами з багатьма нулями”, - наголосив В.БАЛОГА.

«Ю.ТИМОШЕНКО та її прихильники заявляють, що домагатимуться поновлення урядової постанови щодо земельних аукціонів. Зрозуміло, що позиція Президента не зміниться. Отже, прем`єр-міністр свідомо провокує конфлікт із главою держави. Це той випадок, коли особистий інтерес несумісний із демократичними поглядами”, - заявив керівник Секретаріату.

Він радить Ю.ТИМОШЕНКО “добре подумати, чим це обернеться для суспільства і країни”, і не намагатися обіграти Президента, оскільки, за його словами, “це безперспективно».