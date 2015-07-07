Болгарія ніколи не визнає анексію Криму та "референдуми" на Донбасі – президент

Болгарія підтримує територіальну цілісність України та ніколи не визнає анексію Криму та «референдуми» на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Болгарії Росен Плевнелієв заявив на спільній з президентом України Петром Порошенком зустрічі з представниками ЗМІ у Києві.

«Болгарія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Анексія Криму та Севастополя Росією порушує міжнародне право, Конституцію України та Будапештський меморандум 1994 року», - зазначив він.

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«Болгарія не визнає і результати «референдумів» незаконно організованих та реалізованих сепаратистами в Донецьку та Луганську», - додав Плевнелієв.

«Для нас Крим – це Україна, а Україна – це Європа», - заявив президент Болгарії.