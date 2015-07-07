Болгарія ніколи не визнає анексію Криму та "референдуми" на Донбасі – президент
Плевнелієв наголосив, що Болгарія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.
Болгарія підтримує територіальну цілісність України та ніколи не визнає анексію Криму та «референдуми» на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Болгарії Росен Плевнелієв заявив на спільній з президентом України Петром Порошенком зустрічі з представниками ЗМІ у Києві.
«Болгарія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Анексія Криму та Севастополя Росією порушує міжнародне право, Конституцію України та Будапештський меморандум 1994 року», - зазначив він.
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«Болгарія не визнає і результати «референдумів» незаконно організованих та реалізованих сепаратистами в Донецьку та Луганську», - додав Плевнелієв.
«Для нас Крим – це Україна, а Україна – це Європа», - заявив президент Болгарії.