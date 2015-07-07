Президент ініціює засідання Кабміну щодо "зелених коридорів" для гуманітарних вантажів - Геращенко

Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях, народний депутат з фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко, поінформували УНІАН у прес-службі "БПП".

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Зокрема, за словами Геращенко, найближчим часом за ініціативи президента має відбутися засідання Кабміну, присвячене питанню "зелених коридорів" на лінії зіткнення виключно для міжнародних гуманітарних місій.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі для гуманітарної допомоги створять "зелений коридор" на окремих пунктах пропуску.