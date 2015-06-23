У зоні АТО встановлять режим "зеленого коридору" для гуманітарних вантажів

Про це заявив радник прем'єр-міністра України Данило Лубківський.

"У рамках Служби безпеки України призначається відповідальний посадовець за координацію проходження гуманітарної допомоги, який діятиме у прямій координації з офісом віце-прем’єр-міністра України та Міністерством соціальної політики", - йдеться у його заяві на сайті урядового порталу.

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При цьому він наголосив, що для гуманітарних вантажів встановлять режими «зеленого коридору» на визначених пунктах допуску.

Крім того, як зазначив Лубківський, прем’єр-міністр доручив оптимізувати і спростити процедури погоджень, необхідних для гуманітарних вантажів відповідно до нашого законодавства.

"Допомога має надаватися швидко і максимально просто, водночас із забезпеченням якісного контролю відповідно до розумних і цивілізованих процедур", - озвучив свої вимоги радник прем'єр-міністра.