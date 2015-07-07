Порошенко призначив посла України в Аргентині послом в Чилі, Парагваї та Уругваї за сумісництвом

Як повідомляє УНІАН, відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

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"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Аргентинській Республіці Дюдіна Юрія Олексійовича надзвичайним і повноважним послом України в Східній Республіці Уругвай за сумісництвом", - йдеться в одному з указів.

Ще два укази з подібним текстом, де йдеться про призначення Юрія Дюдіна послом у Чилі та Парагваї, також оприлюднені на сайті.