Порошенко призначив посла України в Аргентині послом в Чилі, Парагваї та Уругваї за сумісництвом
20:40, 07 липня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко призначив посла України в Аргентині Юрія Дюдіна послом в Чилі, Парагваї та Уругваї за сумісництвом.
REUTERS
Як повідомляє УНІАН, відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.
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"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Аргентинській Республіці Дюдіна Юрія Олексійовича надзвичайним і повноважним послом України в Східній Республіці Уругвай за сумісництвом", - йдеться в одному з указів.
Ще два укази з подібним текстом, де йдеться про призначення Юрія Дюдіна послом у Чилі та Парагваї, також оприлюднені на сайті.
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