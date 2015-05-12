Порошенко звільнив Єжеля з посади посла України в Білорусі
10:58, 12 травня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Михайла Єжеля з посади посла України в Білорусі.
Михайло Єжель / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба президента.
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Нагадаємо, послом України в Білорусі Єжеля призначив у квітні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович. До того Єжель два роки був міністром оборони України, ще раніше - головнокомандувачем Військово-морських сил Збройних сил України.
Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив про намір відкликати Єжеля з посади посла України у Білорусі.
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