Порошенко звільнив Єжеля з посади посла України в Білорусі

Про це повідомляє прес-служба президента.

Читайте такожМЗС пропонує відкликати посла в Білорусі Єжеля та "призначити патріота"

Нагадаємо, послом України в Білорусі Єжеля призначив у квітні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович. До того Єжель два роки був міністром оборони України, ще раніше - головнокомандувачем Військово-морських сил Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив про намір відкликати Єжеля з посади посла України у Білорусі.