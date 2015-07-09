У день суду над Сенцовим у Києві презентували його першу книгу

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції кінопродюсер Анна Паленчук висловила жаль з приводу того, що презентація книги відбувається за відсутності автора.

«Взимку його сестра, котра живе у Москві, прислала його оповідання і сказала, що для Олега дуже важливо, аби їх опублікували. Всі ми знаємо, що Сенцов - талановитий режисер, але мало хто з нас знав про те, що він ще й письменник. Коли я їх прочитала, я усвідомила, що це література, з якою повинні познайомитись в Україні. Тепер ця можливість є в кожного з нас», - сказала Паленчук.

За її словами, оповідання були написані російською мовою задовго до його ув’язнення.

У свою чергу, директор видавництва «Laurus» Поліна Лаврова повідомила, що коли отримала пропозицію видати оповідання Сенцова, в неї були деякі сумніви, чи варто братись за цю справу.

Читайте такожЄвропейська кіноакадемія збирає кошти на допомогу режисеру Сенцову «Коли до нас звернулись з пропозицією видати книгу Олега, у мене були деякі сумніви, бо ми знаємо його як талановитого режисера. Про те, що він багато писав, майже ніхто не знав… Буває так, що ти видаєш книгу для хорошої людини, бо їй потрібно допомогти, хоча розумієш, що книга слабка, і це не дуже приємно. Та коли надіслали його оповідання, всі сумніви відійшли, бо він показав себе як талановитий письменник зі своїм неповторним стилем», - розповіла Лаврова.

За її словами, окрім оповідань, до видавництва надіслано також п’єсу і роман Сенцова для ознайомлення. «Сподіваюсь, що коли він завершить роботу над романом, то презентація відбудеться вже з ним разом», - сказала Лаврова.

Як йшлося під час презентації, наклад книги «Рассказы», яка містить 8 оповідань, - 2 тис. примірників, а її орієнтовна ціна - 50 грн.

Сьогодні, 9 липня, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону почав розгляд кримінальної справи українського режисера Олега Сенцова у закритому режимі.

Сенцова звинувачують у належності до забороненого в Росії "Правого сектора" та плануванні терактів в окупованому Росією Криму. Також режисера намагаються змусити прийняти російське громадянство.

Сенцов не визнає звинувачень і насильницької зміни громадянства.