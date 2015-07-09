У Ростові-на-Дону військовий суд почне розгляд кримінальної справи Сенцова

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону почне розгляд кримінальної справи українського режисера Олега Сенцова, якого звинувачують у скоєнні терористичних актів у Криму. Про це кор. ТАСС повідомила прес-секретар суду Олена Катькало.

"Попереднє слухання призначено на 10.00 мск. Воно буде проводиться суддею одноособово у закритому судовому засіданні за участю сторін", - сказала вона.

За даними слідства, Сенцов створив терористичне співтовариство, яке діяло на території Криму та було структурним підрозділом організації "Правий сектор".

Читайте такожПорошенко призначив державну стипендію режисерові Сенцову

Сенцов був затриманий співробітниками ФСБ у травні 2014 року в Криму. Слідчі вважають, що він організував підпали в сімферопольському відділенні "Єдиної Росії" та офісі організації "Русская община". Українського режисера також звинувачують у підготовці вибуху біля пам'ятника Леніну в Сімферополі. У середині квітня йому пред'явили нове обвинувачення – у незаконному зберіганні зброї. У травні Мосміськсуд продовжив термін арешту Сенцова до 11 липня, повідомляє Радіо Свобода.

По кримінальній справі, крім Сенцова, проходять ще три особи: Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній.

Афанасьєв і Чирній раніше дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені на 7 років позбавлення волі кожний. Кольченко на даний час знаходиться в московському СІЗО.

Російські та зарубіжні діячі мистецтва та правозахисники не раз висловлювалися на захист і підтримку Олега Сенцова і вважають звинувачення, висунуті проти нього, надуманими і політично мотивованими.

Читайте такожЄвропейська кіноакадемія збирає кошти на допомогу режисеру Сенцову

Зокрема, на 68-му Канському кінофестивалі відбулася акція солідарності з українським режисером Олегом Сенцовим, організована Гільдією французьких кінематографістів і Європейською кіноакадемією. На відкритті програми президенти Гільдії Селін Ск'ямма і П'єр Салаворі закликали президента Росії Володимира Путіна звільнити режисера Олега Сенцова.

Звернення до Путіна підписали 108 французьких режисерів, серед них – лауреати "Золотої пальмової гілки" Каннського фестивалю Жан-П'єр Дарденн і Лоран Канте, президент Французької синематеки Коста Гаврас, режисери Жак Одіар, Катрін Брейя і Бертран Таверньє.