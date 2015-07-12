Бійці "Правого сектору" розповіли свою версію стрілянини в Мукачеві (відео)

Заблоковані під Мукачевим бійці "Правого сектору" записали відеозвернення, в якому оприлюднили свою версію вчорашньої перестрілки, у результаті якої загинули люди.

Про це повідомив Мілан Лелич на своїй сторінці в Фейсбук.

За версією представників "Правого сектору", депутат Михайло Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки ПС почав заважати потокам контрабанди. Вони погодилися. На зустріч виїхали 12 осіб, але на місці їх чекали більше сотні озброєних тітушок Ланьо.

За словами бійців, Ланьо на переговорах казав, що за ним і його партнером, головним міліціонером Закарпаття Шараничем, стоїть Медведчук.

Читайте такожСБУ обіцяє доставити бійців "Правого сектору" з Мукачева до Києва для об'єктивного розслідуванняВони заявляють, що, поки йшли переговори, на двох Тойотах приїхав "невпізнаний" спецназ із кулеметами. Представники "Правого сектора" вирішили йти, кинули димову шашку, й у цей момент хтось почав стрілянину, у ПС був один "трьохсотий". Далі вони без бою проїхали блокпост.

Пізніше , за словами бійців "Правого сектору", Шаранич давав їм 40 секунд на здачу, інакше "каюк".