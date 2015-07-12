Конфлікт у Мукачеві владнати не вдається - прокуратура

Конфлікт із представниками «Правого сектору», які заблоковані в дачному масиві біля Мукачева і відмовляються складати зброю, владнати не вдається. Правоохоронці залучили до переговорів лідера «Правого сектору» Дмитра Яроша, який дає вказівки телефоном.

Про це, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на екстреній прес-конференції в Ужгороді розповіла речниця прокурора Закарпатської області Вікторія Попович.

«Особи в камуфляжі погрожують і надалі чинити збройний опір, залучено всіх осіб, які допомогли б вирішити цю ситуацію. Протягом найближчих годин ця ситуація повинна вирішитися мирним шляхом. Дотепер зусилля правоохоронців не дали результату. Тим особам, які представлялися «Правим сектором», дали термін, щоб вони склали зброю. Термін дуже нетривалий», – наголосила речниця.

Читайте такожПротестувальники на Банковій оголосили безстроковий мітингЗа її словами, переговори із озброєними людьми тривають вже кілька годин. Для недопущення розгортання конфлікту правоохоронці перекрили магістралі, посилили пости.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектору" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті стрілянини загинули 3 людини.

"Група озброєних осіб чисельністю 15 – 20 чоловік приїхала на об'єкт, з яким пов'язаний народний депутат України, що має за плечима сумний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – повідомив Геращенко.

За його даними, на місце конфлікту прибули наряди міліції, по яким нападники відкрили вогонь зі стрілецької зброї і випустили кілька гранат з гранатометів. Пострілами з гранатометів нападники знищили два міліцейські автомобілі.

В ПС заявили, що через події "весь Військово-політичний рух "Правий сектор" піднято по бойовій тривозі".

Крім цього ситуацію з перестрілкою в Мукачеві також прокоментував лідер ПС Дмитро Ярош.

Разом з тим до Мукачева вирушили підрозділи спеціального та оперативного призначення Національної гвардії України для надання допомоги у затриманні злочинців.