Чим відрізняється Литвин-ректор від Литвина-політика?

Президент Віктор Ющенко указом звільнив Віктора Скопенка з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка та призначив виконувачем обов’язки ректора завідувача кафедри новітньої історії України, народного депутата Володимира Литвина.

Ми запитали в політологів, що означає це призначання.

Сергій Небоженко:

ЮЩЕНКО ЩЕ РАЗ ХОТІВ ПОКАЗАТИ ТИМОШЕНКО, ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР

Часом дуже важко визначити, що Віктор Ющенко хотів сказати... Зазвичай він експериментує – спочатку робить, а потім дивиться, який політичний смисл з цього виникає, і вже працює з цим смислом.

Щодо зняття Скопенка… Звичайно, можна це було зробити не в такій брутальній формі, хоча він засидівся на тій посаді, й університет потребує серйозних змін.

Я не зовсім розумію месидж, який посилає Литвин цим своїм кроком. Чи він займається активно політикою, чи займається благородною місією перебудови вищої освіти в Україні на прикладі Київського держуніверситету? Якщо він обрав другий шлях – роботу з молоддю, то, відповідно, посада ректора Київського державного університету – це сходинка до майбутнього президента Національної академії наук України. Але тоді він не може активно займатися політикою...

Таким чином Литвин дає зрозуміти Ющенкові, що в наступній президентській кампанії Ющенко сам розбиратиметься з Тимошенко – без його участі. Бо важко собі уявити, аби ректор університету пішов на президентські вибори. Це вже не 90-ті роки, коли в президентській кампанії могли брати участь усі, кому не ліньки.

Цим призначення Ющенко ще раз хотів показати, хто в домі господар, передусім для Тимошенко.

Гадаю, цей хід був достатньо ризикований. Це все-таки потрібно було робити з урахуванням традиції самоуправління університету. Після того, як вони вчинили такий незграбний вчинок зі зняттям Скопенка, Секретаріат займеться спробами згладжування негативних наслідків від такого рішення. Тобто ще будуть конкурси, вибори в університеті...

І якщо Литвин вирішить все-таки залишитися, а він, як завжди, ще не вирішив, що обрати – політику чи освіту, – йому доведеться серйозно доводити свою привабливість для бюрократії університету.

Про те, що Литвин не поспішатиме здавати мандат, навіть мова не може йти. Ви ж пам’ятаєте, як він на всю Україну казав, що “країні потрібен Литвин”. Якщо ж країні потрібен Литвин, то як він після цього може здати мандат?

Якщо він усе-таки піде з політики – на теплу затишну посаду, то цей крок буде несподіванкою для його фракції. Самі вони нічого не вирішуватимуть.

Володимир Фесенко:

ЛИТВИН ЗБЛИЖАЄТЬСЯ З “НАШОЮ УКРАЇНОЮ”

Литвин тимчасово виконуватиме обов’язки ректора. Це перша важлива обставина...

Друга – правовий конфлікт... Бо не можна чинному народному депутатові бути повноцінним чинним ректором. Урешті Литвину доведеться вибирати.

Сам він останнім часом говорить про те, що ця Верховна Рада довго не проіснує.

На місці Володимира Михайловича я був би обережніший. По-перше, його можуть звинуватити в порушенні закону. По-друге, якщо він погодиться на ректорство, то це викличе серйозні сумніви в перспективності його політсили. Він не матиме перспективи й далі залишатися впливовим народним депутатом. Також постає питання: якщо буде наступний парламент, то чи буде в ньому Блок Литвина?

Тут виникає не тільки правовий, а й політичний конфлікт.

Думки Володимира Михайловича зрозумілі: він хоче бути номером один у своєму університеті.

Я не ризикну зараз угадувати, які мотиви цього кроку були в Президента і Литвина, бо проблема Скопенка існувала давно: пенсійний вік і так далі. Також точилася боротьба навколо того, кому має підкорятися Київський національний університет – уряду чи Президенту.

Та навряд чи Володимир Михайлович піде з великої політики. За останніх кілька місяців Блок Литвина став важливим складником конструкції ситуативної більшості у Верховній Раді, а також неформальним союзником коаліції. Зокрема, з голосування дострокових виборів київського мера. Спостерігається зближення Блоку Литвина з “Нашою Україною”.

Михайло Погребінський:

ЦЕ ПОСЛІДОВНИЙ КРОК ЮЩЕНКА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ ІНТЕГРАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

Литвин сказав, що нікуди з парламенту не піде. Він автоматично – підкреслюю, автоматично – отримав посаду виконувача обов’язків ректора. Але навіть у цьому він порушує закон. За Конституцією він навіть не може виконувати обов’язки.

Проте тут є колізія: Литвин є головою наглядової ради університету. І це досить природно, коли голова наглядової ради тимчасово виконує обов’язки, аби забезпечити вибори нового ректора.

Знаю, що Литвин давно хотів бути ректором, але вірю його словам, що він не збирається полишати Верховну Раду.

Вони з Ющенком просто забезпечать вибори такого ректора, який раз і назавжди покладе край позаідеологічному керівництву першого вузу України. Досі Київський університет був поза ідеологією, якої хоче Ющенко. Президентові потрібен ректор, на зразок В’ячеслава Брюховецького чи Павла Мовчана, який розповідатиме, що головна історична подія – Конотопська битва (у якій українці побили Москву. – Авт.), і так далі. А Скопенко цього не робив.

Литвин, звичайно, може допомогти Ющенкові обрати гідного ректора, бо має відповідні зв’язки.

А кому і хто що обіцяв, я не знаю…

Якби Литвин не потрапив до парламенту, то, швидше за все, був би ректором.

Звільнення Скопенка саме зараз – це послідовні кроки Президента з розстановки кадрів, які б забезпечили в Україні державну ідеологію інтегрального націоналізму.

Андрій Єрмолаєв:

СИТУАЦІЯ З ЛИТВИНОМ ПІДКРЕСЛЮЄ ТИМЧАСОВІСТЬ НИНІШНЬОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ця комбінація показує для багатьох політиків, що нинішній парламент є парламентом тимчасовим. І ніхто його не розглядає, як щось перспективне.

З одного боку, сам Віктор Ющенко зациклений на тому, аби перетягнути, залучити до себе як політичний ресурс Блок Литвина. І комбінація з ректорством дає змогу шукати нову конфігурацію парламенту.

А з іншого боку, це свідчить про можливі дострокові парламентські вибори. Відповідно, дає мотивацію для самого пана Литвина, який розглядає ректорство як новий політичний місток до чергових політичних баталій на майбутніх дострокових парламентських виборах.

До речі, якщо не помиляюся, пан Литвин нещодавно прогнозував, що дострокові парламентські вибори таки будуть. Тож ректорство для нього може стати засобом зближення з президентською командою. А також певним майданчиком для нової публічної громадської діяльності в підготовці до майбутніх парламентських баталій.

На жаль, ситуація з Литвином і ситуація з походом Турчинова на Київ показує, що уряд розглядає себе як тимчасовий і готується до майбутніх політичних криз. І Президент зі своєю командою розглядає парламент як тимчасовий і готується до виборів. По-іншому ці рішення розцінити не можна.

Опитувала Оксана Климончук