Ющенко звільнив ректора Київського університету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Віктора СКОПЕНКА з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, призначивши виконуючим обов’язки ректора завідувача кафедри новітньої історії України Володимира ЛИТВИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сам глава держави, виступаючи в університеті.

За словами В.ЮЩЕНКА, він доручив уряду провести вибори нового ректора університету.

Водночас, в указі Президента від 10 квітня, розміщеному на його офіційному сайті, зазначається, що глава держави скасував указ Президента від 12 січня 2000 року «Про призначення В.СКОПЕНКА ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Міністерству освіти і науки України Президент доручив забезпечити організацію відповідно до Закону України «Про вищу освіту» виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тимчасово, до вирішення в установленому порядку питання про призначення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, В.ЮЩЕНКО покласти виконання обов`язків ректора університету на Володимира ЛИТВИНА – завідувача кафедри новітньої історії України історичного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, голову Наглядової ради цього університету (за згодою).

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Сам В.СКОПЕНКО в інтерв’ю журналістам назвав це рішення незаконним і висловив свою готовність брати участь у нових виборах.

Віктор Васильович Скопенко, випускник Київського державного університету 1958 р., став проректором КДУ в 1975 році, а ректором - в 1985-му.