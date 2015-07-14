ЦВК скасувала реєстрацію 36 кандидатів у нардепи в окрузі №205

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, відповідне рішення комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні.

Розглянувши заяву Радикальної партії, комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати Дмитра Блауша, висунутого цією партією.

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Також комісія скасувала реєстрацію ще 35 самовисуванців у зв’язку з їхніми заявами про відмову балотуватись.

Таким чином, на сьогодні на проміжних виборах народного депутата в окрузі № 205 балотується 91 кандидат.

З урахуванням скасування реєстрації зазначених кандидатів у народні депутати ЦВК затвердила в новій редакції виборчий бюлетень з проміжних виборів народного депутата для голосування в одномандатному виборчому окрузі № 205.

Також комісія уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку від імені ЦВК здійснити передачу виборчих бюлетенів окружній виборчій комісії № 205 на її засіданні, а працівників зазначеного підприємства – підписати протокол про їхнє прийняття.