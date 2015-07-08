Прокуратура вилучила 89 подань суб’єктів виборчого процесу на членів ДВК у 205 окрузі - депутат

Позафракційний народний депутат Андрій Денисенко зазначає, що слідче управління прокуратури Чернігівської області в три етапи вилучило із окружної виборчої комісії 205-го округу 89 подань суб’єктів виборчого процесу на членів дільничних виборчих комісій.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання щодо інформації про вилучення прокуратурою подань на членів ДВК від деяких кандидатів у депутати у 205 окрузі на місцевих виборах.

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«Сьогодні в нас останній день, коли комісія приймає подання від суб'єктів виборчого процесу, кандидатів – представників кандидатів до дільничних виборчих комісій», - сказав Денисенко.

Він наголосив, що усього на окрузі зареєстровано 127 кандидатів, а 89 суб’єктів – це понад 2/3 з них.

Крім того, депутат підкреслив, що вилучення відбувалося з грубими порушеннями законодавства. «І може трактуватися як незаконне втручання обласної прокуратури», - додав Денисенко.

Зокрема, він зауважив, що голова ОВК «не мав жодного права без засідання ОВК, без прийняття відповідного рішення «під протокол», передавати документи суворої звітності обласній прокуратурі».

«Як мінімум 15 із цих подань не зареєстровані і не внесені в електронну базу даних окружної виборчої комісії. Тобто, з цих 89 суб'єктів як мінімум 15 вже, на сьогоднішній день, позбавлені незаконно… права делегувати своїх представників у дільничні виборчі комісії», - відзначив парламентар.

На його думку, це ставить під загрозу зриву сам процес формування ДВК, а також «створює на майбутнє підстави для оскарження результатів виборів, можливість визнання їх недійсними».

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Денисенко повідомив, що на сьогодні представники громадськості, які проводять безстрокову акцію протесту біля ОВК і прокуратури Чернігівської області, домоглися, що «голова комісії намагається виправити недоліки у своїй роботі і порушення чинного законодавства».

«Голова комісії станом на зараз виписав на одного із членів комісії доручення на те, щоб забрати всі ці документи, всі ці подання із прокуратури Чернігівської області», - повідомив депутат і додав, що документи повинні бути повернуті сьогодні до опівночі, зареєстровані, а дані внесені до електронної бази даних.

На думку Денисенка, «є системна спроба партії влади, адміністративного ресурсу «продавити» за будь-яку ціну, у будь-який спосіб кандидата від партії «Солідарність», а вона ж і партія влади, Сергія Березенка – керівника Державного управління справами».

«Саме в інтересах пана Березенка висунуто абсолютну більшість «технічних» кандидатів на цьому окрузі. В інтересах Березенка розгортається система масової скупівлі голосів виборців. За даними, наявними в мене, виборцям пропонують 400 гривень за голосування за Березенка», - сказав парламентар.

Говорячи про позицію прокуратури він зазначив, що було порушено кримінальне провадження за ст. 384, ч. 2 Кримінального кодексу (Завідомо неправдиве показання). «Це, якщо не помиляюсь, перевищення службових повноважень або підробка документів», - додав Денисенко.

Він вважає, що це «лише привід». «Прокуратура вилучила подання на членів ДВК, щоб забезпечити повний контроль кандидата від партії влади, від «Солідарності» Сергія Березнека за системою дільничних виборчих комісій», - сказав депутат.

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Денисенко вважає, що нинішні події на 205-му окрузі – це «репетиція до масових фальсифікацій виборів, які тут мають відбутися 26 липня, підготовка цієї масової фальсифікації». «Завдання, яке собі ставить штаб Березенка, - не просто скупити голоси чернігівців, а і забезпечити єдино правильний підрахунок голосів, для чого зараз із системи дільничних виборчих комісій прибирають усіх абсолютно членів ДВК, крім підконтрольних штабу Березенка», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата в окрузі № 205 (Чернігівська область) на 26 липня у зв’язку із достроковим припиненням повноважень депутата Валерія Куліча, обраного в цьому окрузі на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року від партії "Блок Петра Порошенка". Куліч склав депутатські повноваження після призначення його головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

ЦВК для участі у виборах зареєструвала 127 кандидатів, 8 з них представляють політичні партії, решта – самовисуванці.