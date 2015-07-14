У "Правому секторі" заявили про непричетність до вибухів у Львові

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПС.

"Очевидним є те, що вибухи були організовані антиукраїнськими силами. Однак, враховуючи те, що владний режим сьогодні розпочав потужну боротьбу, спрямовану на знищення "Правого сектора" (зокрема і брудну інформаційну кампанію), можна припустити, що в цих актах хуліганства почнуть звинувачувати представників нашого руху", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожАваков закликає не розв'язувати "метушню", яка послабить Україну на потіху Москві

У ПС припустили, що "імовірними замовниками і виконавцями вибухів є або промосковські сили, або ж люди, які діють, виконуючи замовлення нинішньої влади». Як вважають у ПС, метою зловмисників є поширити у суспільстві «психологічне пригнічення, недоречну дестабілізацію ситуації, вбивання клину між "Правим сектором" і суспільством, дискредитацію самої ідеї антирежимної боротьби".