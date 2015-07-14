У Раді депутати побилися через "Правий сектор" (відео)

Виступаючи з парламентської трибуни, коментуючи ситуацію в Мукачевому, народний депутат від "Відродження" Віктор Бондар заявив, що "Правий сектор", якщо це партія, повинен займатися політикою, а не бандитизмом.

"Сьогодні це, по суті, банда, озброєна, не має ніякої приналежності до правоохоронних органів, і роблять те, що вони хочуть. Тому я думаю, що ми повинні поставити оцінку цьому питанню".

На що позафракційної нардеп Володимир Парасюк підхопився зі свого місця в сесійній залі і підбіг до Бондаря і почав кричати: "Який бандитизм! Я тобі зараз дам банда, ти банда ходяча. Руки забрав звідси".

До трибуни почали підходити нардепи, щоб не допустити бійки. У свою чергу голова ВР Володимир Гройсман намагався заспокоїти нардепів.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Кілька бійців «ПС» після стрілянини ховаються в лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.