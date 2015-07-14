Рада відкрила інформацію про власників машин, нерухомості та земельних ділянок

За рішення №2423 проголосували 240 народних депутатів з 309 зареєстрованих у сесійній залі.

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Зокрема, встановлюється, що у разі якщо при реєстрації автомобілів, нерухомого майна або земельних ділянок, особа свідомо вказує недостовірні дані про себе, то при виявленні цього факту вона буде оштрафована на суму від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При повторному аналогічному порушенні штраф зросте від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, законом встановлюється, що інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, що міститься в Єдиному державному реєстрі, держателем якого є Державтоінспекція МВС, є відкритою та загальнодоступною.

За заявою власника або іншого правовласника орган реєстрації та обліку транспортних засобів дає інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстрований транспортний засіб, який йому належить.

Також будуть відкриті дані про нерухомість, яка належить тій чи іншій особі. Зокрема, відомості про нерухоме майно можна отримати в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції. А інформацію про земельні володіння мають право отримати фізичні і юридичні особи, за умови їх ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису або іншого альтернативного засобу ідентифікації.

Цей закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування, крім п. 5 Розділу I, який набирає чинності з дня опублікування цього закону.