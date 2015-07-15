Слідом за головою Закарпаття втратити посади можуть силовики області - Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам у парламенті.

Геращенко позитивно оцінив призначення Геннадія Москаля керівником Закарпатської облдержадміністрації. За його словами, Москаль «добре знає Закарпатський регіон».

«Я прогнозую зміну силових структур регіону», - підкреслив Геращенко.

Читайте такожПорошенко разом з Аваковим сьогодні їдуть у Закарпатську область

За його словами, слід навести порядок у Закарпатті, щоб більше ніякі збройні угруповання не їздили й не вчиняли злочини, а також щоб припинилися потоки контрабанди. А особи, помічені в контрабанді, отримували по заслугах».

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко заявив сьогодні, 15 липня, що Москаля призначено головою Закарпатської ОДА.