Слідом за головою Закарпаття втратити посади можуть силовики області - Геращенко

14:35, 15 липня 2015
Політика
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Народний депутат Антон Геращенко (фракція «Народний фронт») прогнозує кадрові зміни в правоохоронних структурах Закарпатської області.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам у парламенті.

Геращенко позитивно оцінив призначення Геннадія Москаля керівником Закарпатської облдержадміністрації. За його словами, Москаль «добре знає Закарпатський регіон».

«Я прогнозую зміну силових структур регіону», - підкреслив Геращенко.

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За його словами, слід навести порядок у Закарпатті, щоб більше ніякі збройні угруповання не їздили й не вчиняли злочини, а також щоб припинилися потоки контрабанди. А особи, помічені в контрабанді, отримували по заслугах».

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко заявив сьогодні, 15 липня, що Москаля призначено головою Закарпатської ОДА.

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