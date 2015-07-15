Депутат БПП підтверджує інформацію про призначення Москаля на Закарпаття

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на нардепа з БПП Валерія Пацкана.

"Ця інформація відповідає дійсності", - зазначив він.

За його словами, представлення нового губернатора Закарпаття повинно відбутися найближчим часом.

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Москаль з червня 2001 року по вересень 2002 року також обіймав посаду губернатора Закарпаття.

Нагадаємо, 11 липня в Мукачеві сталася перестрілка між членами "Правого сектора" і міліцією, викликала всеукраїнський резонанс.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, спочатку конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Кілька бійців "Правого сектора" після інциденту ховаються в лісі. Чотири учасники перестрілки затримані, двоє з них були поранені і перебувають у лікарні.

Раніше начальник управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Василь Скрип заявив, що внаслідок інциденту в Мукачеві всього постраждали 13 осіб - члени «Правого сектора», правоохоронці та цивільні особи. Є інформація про двох загиблих.