ЗМІ повідомили про підготовку зустрічі Порошенка і Путіна в Пекіні

Серед запрошених, в Пекіні, очевидно, хочуть бачити, президента США Барака Обаму, Путіна, Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. Про це повідомляє DT.UA.

Там також будуть президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж і напевно президент Білорусі Олександр Лукашенко, який, до речі, не поїхав на парад до Москви.

За інформацією видання, запрошення відвідати на початку вересня Китай вже є і в Порошенка.

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Нагадаємо, 15 липня, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в рамках робочого візиту до Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном. Сторони домовилися про практичну співпрацю у справі реформування правоохоронної системи та митної служби України.