Яценюк у Лондоні зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії

Арсеній Яценюк висловив вдячність Уряду Об’єднаного Королівства та особисто Девіду Кемерону за потужну підтримку України: «Ми відчуваємо, що ви підтримуєте український народ в нашій боротьбі проти російської агресії».

«Ви - один із лідерів у підтримці українського народу. І ми віримо, що разом можемо створити історію успіху», - підкреслив Глава Уряду України.

Він сказав, що в України та Великої Британії «є багато спільного». Колись, зазначив Прем’єр-міністр України, Уряд Девіда Кемерона ухвалив пакет жорсткої економії: «І ви зробили вашу економіку справді процвітаючою і потужною».

Арсеній Яценюк підкреслив, що Уряд України пішов на подібні кроки. Він зазначив, що досвід обох країн допоможе «зробити світ кращим, щоб ЄС залишався об’єднаним, і щоб ЄС був одним із ключових у підтримці територіальної цілісності та незалежності України».

Сторони домовилися про практичну співпрацю у справі реформування правоохоронної системи та митної служби України.

Учасники зустрічі обговорили стан виконання Мінських домовленостей. Арсеній Яценюкнаголосив на їх системному порушенні з боку очолюваних Росією терористів.

Глави Урядів України та Великої Британії домовилися про зміцнення зусиль задля досягнення миру та захисту України.

Також під час зустрічі йшлося про організацію спільного українсько-британського бізнес-форуму.

Арсеній Яценюк запросив Девіда Кемерона відвідати Україну.

У рамках візиту до Лондона також запланований виступ Арсенія Яценюка на «Українському форумі» у Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House. Глава Уряду виступить під час сесії «Трансформуючи Україну: успіхи й перешкоди на шляху до реформ».