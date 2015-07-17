ОБСЄ зафіксувало прибуття з Росії на схід України озброєних людей

Про це повідомив заступник голови місії Александр Гуґ, передає Радіо Свобода.

«Цього тижня ми помітили озброєних людей в уніформі, які у мікроавтобусі з реєстраційними номерами так званої «ДНР» і логотипом батальйону «Восток» перетинали кордон у напрямку України у пункті пропуску «Маринівка», що наразі під контролем «ДНР», – зазначив він.

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Представник СММ ОБСЄ також розповів, що за допомогою безпілотників місія зафіксувала скупчення військової техніки на підконтрольній угрупованню «ДНР» території в Комсомольську та південніше уздовж лінії розмежування. У цьому ж районі спостерігачі зафіксували зенітно-ракетний комплекс «Стріла».

Сепаратисти цю інформацію поки не коментували.

Росія заперечує свою причетність до бойових дій на частині територій Донецької і Луганської областей.