ОБСЄ зафіксувало прибуття з Росії на схід України озброєних людей
Спостерігачі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні цього тижня зафіксували прибуття озброєних людей із Росії на непідконтрольну українській владі територію Донецької області.
Про це повідомив заступник голови місії Александр Гуґ, передає Радіо Свобода.
«Цього тижня ми помітили озброєних людей в уніформі, які у мікроавтобусі з реєстраційними номерами так званої «ДНР» і логотипом батальйону «Восток» перетинали кордон у напрямку України у пункті пропуску «Маринівка», що наразі під контролем «ДНР», – зазначив він.
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Представник СММ ОБСЄ також розповів, що за допомогою безпілотників місія зафіксувала скупчення військової техніки на підконтрольній угрупованню «ДНР» території в Комсомольську та південніше уздовж лінії розмежування. У цьому ж районі спостерігачі зафіксували зенітно-ракетний комплекс «Стріла».
Сепаратисти цю інформацію поки не коментували.
Росія заперечує свою причетність до бойових дій на частині територій Донецької і Луганської областей.