ОБСЄ визнала захоплення Дебальцевого прямим порушенням Мінських угод

Про це в інтерв'ю Die Presse повідомив заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає ТСН.

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Він пояснив, що пряме порушення угоди, а саме, захоплення бойовиками міста, було зафіксовано моніторинговою місією. Однак Александр Хуг зазначив, що спостерігачі не мають права брати участь у реалізації домовленостей. "Спеціальна моніторингова місія не бере участь у реалізації угоди. Конфліктуючі сторони повинні самі реалізувати її. Ми лише супроводжуємо цей процес. Ми представляємо факти, як вони є. Висновки повинні зробити інші", - пояснив Александр Хуг.

Крім цього він зазначив, що з лютого ситуація між сторонами конфлікту змінилася. "Треба розуміти, що угоди про припинення вогню такого масштабу не принесуть мир за одну ніч. Необхідний час, щоб обидві сторони здобули довіру один до одного. Якщо порівняти сьогоднішню ситуацію з початком лютого, то можна говорити, що є певне заспокоєння", - зазначив Александр Хуг.