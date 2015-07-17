У Волинській області "Правий сектор" встановив спостережні пости у трьох населених пунктах
У Волинській області бійці 3-го запасного батальйону ДУК "Правий сектор" посилили свою присутність в Ягодині, Устилузі та Домановому, встановивши 16 липня цілодобові спостережні пости.
Як повідомив кореспонденту УНІАН командир 3-го запасного батальйону ДУК «Правий сектор» Віталій Ковальчук (позивний «Устим»), завдання бійців - спостерігати за тим як працюють митники, прикордонники та інші служби на кордоні, проводити опитування, приймати скарги та звернення від тих, хто його перетинає.
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За його словами, бійці «ПС» перебуватимуть там цілодобово у камуфляжній формі без зброї в припаркованому автомобілі із чорно-червоним прапором.
Ковальчук зазначив, що працівники митниці і місцеве населення наразі позитивно сприйняли присутність постів "Правого Сектора".
«Ми будемо висвітлювати те, що скажуть люди про роботу митниці. Отримана інформація одразу передається в оперативний штаб "ПС", - зазначив командир батальйону.