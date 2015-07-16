СБУ: Причина стрілянини у Мукачевому - перерозподіл контрабанди, яку могли "кришувати" правоохоронці

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

“На мій погляд, треба розглядати кілька версій цього конфлікту. В першу чергу, незаконне перевезення товарів на територію України. Я, безумовно, вбачаю, в першу чергу, цей конфлікт, оскільки певні люди “кришували” цей процес. Друга версія, яку б я перевірив, — причетність до цього правоохоронних органів”, - сказав він.

За словами Остафійчука, також спочатку розглядалась версія щодо вчинення теракту, оскільки певні ознаки для цього були, але за результатами перевірки ця версія не підтвердилась.

“Які версії зараз відпрацьовують працівники Генпрокуратури, я не знаю”, - додав Остафійчук.

Читайте такожЗбільшилась кількість постраждалих в ході конфлікту у Мукачеві - Закарпатська ОДА

На запитання журналістів, чи перевіряється можлива причетність до конфлікту народного депутат Михайла Ланьо, Остафійчук відповів ствердно.

За його словами, починаючи із січня, правоохоронними органами і СБУ зокрема було відкрито кілька кримінальних проваджень щодо одного з відомих на Закарпатті угруповань та затримано шістьох осіб, один з яких пізніше втік, перебуває на волі і зараз розшукується.

Крім того, відповідаючи на запитання щодо надання можливої оцінки руху “Правий сектор” як збройного формування, Остафійчук зазначив: “Давати оцінку щодо збройного формування, на мій погляд, передчасно, а ось давати оцінку щодо осіб, які незаконно перебувають зі зброєю, треба”.

Довідка УНІАН. У Мукачевому вдень 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектору", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За останніми даними, в результаті інциденту в Мукачевому постраждали 14 осіб, загинуло щонайменше двоє.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектору» після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Президент України Петро Порошенко 13 липня заявив, що конфлікт у Мукачевому виник через перерозподіл потоків контрабанди.

За попередніми даними правоохоронців, у конфлікті 11 липня взяли участь ряд членів руху «Правий сектор», 12 з яких наразі встановлено, 4 затримано.

Під час обшуків у помешканнях учасників «Правого сектору» та в офісі руху в Ужгороді вилучено зброю та боєприпаси.