Порошенко пообіцяв місцеві вибори в Маріуполі

Про це заявив президент України на зустрічі з жителями міста, які проводили пікет проти демілітаризації Широкіно і Маріуполя в Києві, передає кореспондент видання "Новости Донбасса".

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"Сьогодні ми прийняли рішення, що вибори в Маріуполі пройдуть", - сказав глава держави.

Також мітингувальники звернулися до президента з проханням не проводити демілітаризацію селища Широкіно і Маріуполя, у відповідь Порошенко заявив, що українські війська не віддадуть ці землі бойовикам.