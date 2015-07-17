Порошенко пообіцяв місцеві вибори в Маріуполі
21:04, 17 липня 2015Політика
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Місцеві вибори в Маріуполі (Донецька область) повинні відбутися.
Петро Порошенко / УНІАН
Про це заявив президент України на зустрічі з жителями міста, які проводили пікет проти демілітаризації Широкіно і Маріуполя в Києві, передає кореспондент видання "Новости Донбасса".
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"Сьогодні ми прийняли рішення, що вибори в Маріуполі пройдуть", - сказав глава держави.
Також мітингувальники звернулися до президента з проханням не проводити демілітаризацію селища Широкіно і Маріуполя, у відповідь Порошенко заявив, що українські війська не віддадуть ці землі бойовикам.
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