Бойовики 13-й раз за день обстріляли позиції сил АТО в районі Широкіно

Про це 0629 повідомив прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний.

За словами Чепурного 1 раз бойовики обстріляли Лебединське, 1 раз - Бердянське та 11 разів - Широкіно.

Крім того, сьогодні бойовики двічі влаштовували провокації. Спочатку з території, підконтрольної "ДНР", вони обстріляли околицю Харчовика. Застосовуючи установку "Град". Потім з населеного пункту Заїченко з 122-мм артилерії обстріляли село Черненко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що протягом сьогоднішнього дня, 25 червня, бойовики проросійських бандформувань близько 35 раз обстріляли позиції сил АТО і інфраструктуру населених пунктів.