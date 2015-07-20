На Яворівському полігоні відкриваються українсько-американські військові навчання
09:54, 20 липня 2015Політика
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Сьогодні у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський район Львівської області) відкривається українсько-американське командно-штабне навчання «Репід Трайдент/Сейбр Гардіан-2015».
800 українських військових братимуть участь у навчаннях / mil.gov.ua
Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, у навчанні візьмуть участь представники армій 18 країн.
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З українського боку братимуть участь 800 військовослужбовців. Приблизно такою ж буде кількість учасників і від інших країн. Наймасовіше будуть представлені США. Також серед учасників навчання - Велика Британія, Польща, Румунія, Болгарія, Грузія, Литва.
Навчання завершиться 31 липня.
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