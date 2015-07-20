На Яворівському полігоні відкриваються українсько-американські військові навчання

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, у навчанні візьмуть участь представники армій 18 країн.

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З українського боку братимуть участь 800 військовослужбовців. Приблизно такою ж буде кількість учасників і від інших країн. Наймасовіше будуть представлені США. Також серед учасників навчання - Велика Британія, Польща, Румунія, Болгарія, Грузія, Литва.

Навчання завершиться 31 липня.