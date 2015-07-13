У Молдові почалися навчання НАТО

12 липня у Молдові почалися військові навчання НАТО під назвою "Efort comun 2015".

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на міністерство оборони Молдови.

У навчаннях беруть участь близько 800 військовослужбовців з Молдови, США, Польщі, Грузії та Румунії.

Маневри проходитимуть у військово-навчальному центрі мотопіхотної бригади "Молдова" в місті Бельці.

Як зазначив керівник контингенту, полковник В'ячеслав Русу, під час навчань перевірять сумісність типів зброї, а також відбудеться обмін досвідом між молдавськими військовими і військовими інших держав-учасників.

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Зокрема, американські артилеристи будуть вчити молдавських колег використанню мінометного озброєння калібрів 120 і 60 мм.